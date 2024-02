Vagnati: “Poca professionalità da qualcuno andato via. Rinnovo Juric? Ne parleremo con calma”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato poco prima di Torino-Salernitana. Tra i temi toccati il rinnovo di Juric, il mercato e gli obiettivi del Torino:

Sul mercato

“Abbiamo investito tanto nell’ultimo periodo, abbiamo fatto quello che volevamo fare. Gli obiettivi che volevamo prendere, compatibilmente con le esigenze tecniche, numeriche ed economiche li abbiamo centrati. C’era chi non aveva più l’entusiasmo per stare al Torino, dettato anche da poca professionalità. Mi spiace dirlo, ma è così. Giusto che rimanesse chi avesse voglia di venire al Filadelfia ogni mattina, cercando di migliorarsi”.

Sul rinnovo di Juric

“Non ne abbiamo parlato. In questo periodo sono stato abbastanza preso. Lo faremo con calma, per il bene del Torino anzitutto, ma anche di tutti. Ne parleremo col presidente e vi informeremo”.

Sugli obiettivi del Torino e le insidie rappresentate dalla Salernitana

“Mi spiace fare retorica, abbiamo fatto fatica con chi lotta per altri obiettivi quindi in ogni partita può succedere di tutto: tutte le partite sono complicate. Penso che gli ultimi minuti di Cagliari diano un esempio della continuità che vogliamo dare, anche in relazione al mercato. Serve unità di intenti per arrivare a qualcosa di bello”.