Vagnati: “Più parliamo di Vlasic peggio è per noi. Schuurs? E’ normale sia attenzionato”

Il ds del Torino, Davide Vagnati, ha parlato in conferenza stampa dal rutiro del club granata.

WQueste le sue parole: “Fondamentalmente vogliamo fare un Toro competitivo indipendentemente dalle voci che si sentono o non si sentono. Non mi piace commentare e mi spiace che ogni tanto non rispondo ai messaggi perché se devo dire una banalità preferisco non dire nulla. Non mi piace parlare di mercato perché ci sono cose che variano da un giorno all’altro. La situazione di Ricci è molto semplice, come quella di tanti altri giocatori. Samuele è normale che sia attenzionato da club importanti perché è un ragazzo top e questo è un valore aggiunto, è giovane ed è entrato nel giro della Nazionale. Detto questo, per fortuna abbiamo un club e un presidente che non ha bisogno di vendere i giocatori e quindi valutiamo tutto insieme ai ragazzi e all’allenatore e faremo poi le nostre valutazioni. Non abbiamo nessuna esigenza particolare nel dover fare per forza qualche cosa per cui valutiamo tutto e poi con calma cercheremo di fare il meglio possibile cercando di far, come ho detto, una squadra competitiva”.

Quali strategie sono in atto da parte vostra sul mercato?“Con Moretti e il nostro capo scouting Specchia cerchiamo di essere sempre pronti a quelle che sono le necessità che condividiamo assieme allo staff tecnico e al mister in modo da cercare di fare le cose migliori possibili. Valutiamo insieme al mister le esigenze e le opportunità che offre il mercato e Bellanova era una di queste e l’abbiamo colta. Poi sarà il campo a dirci se abbiamo fatto bene o male”.

Sull’attacco: “Pellegri è un giocatore che ha un grande potenziale e saremo molto felici se in questo mese e mezzo che manca Pietro facesse il suo percorso, per l’investimento che abbiamo fatto, e soprattutto per il potenziale che ha il ragazzo e se finalmente si potesse mettere a disposizione”.

Qual è la situazione di chi ha il contratto in scadenza nel 2024 come Rodriguez?

“Stiamo parlando con Ricardo che è un giocatore importante e cercheremo di allungargli il contratto”.

Su Tameze: “Viene a completare le caratteristiche del centrocampo perché è un giocatore diverso da Ilic, Ricci, Linetty e Gineitis. Per Ilkan cerchiamo di trovare una soluzione che gli permetta di continuare il percorso di crescita. Tameze ha caratteristiche diverse e abbiamo voluto andare incontro alle richieste del nostro allenatore e in più abbiamo avuto la fortuna di aver preso eventualmente un giocatore che ha fatto anche il difensore in determinate situazioni e questo ci apre tante altre possibilità”.

Su Vlssic: “Nikola è un giocatore che stiamo valutando e più ne parliamo peggio è. Si può fare domani o mai, ma più ne parliamo e peggio è perché il West Ham è un club di un certo tipo. Si sa la stima che abbiamo per il giocatore”.

E Schuurs: “E’ normale che dopo los corso campionato sia attenzionato”.

Quali sono le urgenze in ottica mercato? “In questo momento stiamo valutando un trequartista e almeno uno serve anche se Seck sta crescendo tanto e c’è Karamoh ed è tornato Simone Verdi. Abbiamo perso de esterni, due quinti (Aina e Lazaro, ndr) e ne abbiamo preso uno (Bellanova, ndr) quindi evidentemente è una cosa da valutare bene”.

Ha già parlato con Juric? “Lo sento tutti i giorni e ci siamo visti anche prima”.

La situazione di Singo? “Singo è un giocatore importante, ha fatto bene l’anno scorso e negli anni precedenti. Era arrivato molto giovane ed è ancora giovane, anche lui ha qualche interessamento e stiamo valutando insieme a lui e al suo entourage cosa è meglio per tutti. Valutiamo con grande serenità. Stefano è un bravissimo ragazzo che si è guadagnato tutto con il lavoro quindi merita rispetto e vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Ufficiale