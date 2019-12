Vagnati, ora conta passare dalle parole ai fatti

La Spal ha deciso di andare avanti con Leonardo Semplici, almeno fino alla prossima gara in casa del Torino. E nelle ultime ore il direttore sportivo Vagnati, per noi responsabile più dell’allenatore della classifica deficitaria in virtù di un mercato estivo insufficiente, ha dichiarato che cercheranno di sfruttare il mercato di riparazione per migliorare la qualità dell’organico. Ci sembra il minimo, dopo aver visto le classifica e dopo alcune prestazioni che – pur con gli alibi dei troppi infortuni – hanno evidenziato lacune evidenti. Adesso, però, c’è un passaggio essenziale: passare dalla teoria alla pratica, dalle parole ai fatti. Tutto il resto conta zero.

Foto: Twitter ufficiale Spal