Vagnati: “Mercato? Ora dobbiamo fare qualche uscita. Juric? Vogliamo fare entrambi bene per il Toro”

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Mercato? Per Schuurs è stata dura. Abbiamo avuto la costanza di seguirlo da un po’, abbiamo fatto tanti viaggi e il suo voler venire al Torino è stato importante. L’Ajax è un club importante, lui voleva venire da noi e ce l’abbiamo fatta”

Su Lukic: “Le scelte spettano all’allenatore ed è bravo a farle. Lukic è un giocatore importante, lo ha dimostrato e ora è il momento di tornare a fare quello che ha sempre fatto”.

Pensate di aver migliorato questa squadra?

“Conta il campo. Abbiamo fatto quello che avevamo pensato di fare, i ragazzi sono venuti con tanto entusiasmo e sono contento per questo. Se il Torino salirà a uno step superiore dipenderà dal campo. Ci sono tante variabili ma siamo ottimisti”.

Cosa manca sul mercato?

“Ora è il momento di fare qualche uscita. Poi se ci sarà spazio per fare qualche altro innesto lo faremo”

Con Juric tutto risolto?

“Avevamo tutti e due le frecce dell’amore. Siamo tutti e due qui per fare qualcosa di buono per questa società con una grande storia e ci teniamo entrambi. Il bene non è mio o di Juric, ma quello del Torino”

Foto: sito Torino