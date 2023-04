Vagnati: “Juric ha un altro anno di contratto, non c’è alcun allarmismo. Schuurs? Sarà un top tra qualche anno”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Rai Sport dopo la gara pareggiata contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Stasera abbiamo visto sue belle squadre, che cercano di fare un calcio diverso ma propositivo. Abbiamo provato entrambe a vincere la partita e il dispiacere più grande è aver chiuso il primo tempo sotto, non meritavamo. Ora pensiamo alla prossima partita”.

Il percorso di Radonjic è quello giusto? “Deve trovare la continuità nel quotidiano, mantenendo alta concentrazione e ritmo. Quello che fai in settimana te lo ritrovi la domenica. Nell’ultima parte di stagione si sta allenando molto bene, spero che abbia capito il suo valore perché come tecnica e forza potrebbe giocare in un top club”.

Il rinnovo di Juric? “C’è stato troppo allarmismo per questa situazione. Ne ha parlato anche il presidente. Ha un altro anno di contratto e siamo contenti. Cercheremo di fare più pountoi possibili e a fine anno capiremo eventuali altre cose, ma non è un tema, visto il contratto in essere”.

Il futuro di Schuurs? “Siamo contenti ed è uno di quei ragazzi che ha volgia di lavorare, di mettersi in discussione e di curare ogniu particolare. Arriva da una famiglia di sportivi, sta crescendo molto anche grazie a Juric, sarà un top tra qualche anno”.

Foto: Instagram Torino