Vagnati-Juric: furibonda lite, parole grosse (e non solo) nel ritiro del Toro

Una clamorosa lite, molto più di una lite, quella che c’è stata nel tardo pomeriggio tra l’allenatore del Torino, Ivan Juric e il direttore tecnico, Davide Vagnati. Una notizia anticipata da Michele Criscitiello per Sportitalia e che ha avuto conferme tramite un video che sta diventando sempre più virale negli ultimi minuti.

Juric evidentemente si è lamentato per il mercato in ritardo, per le promesse non mantenute, per la cessione di Bremer e gli addii di Brekalo, Mandragora, Praet e Belotti fin qui non sostituiti, il suo desiderio era evidentemente avere una squadra al completo a poche settimane dall’inizio del campionato. Furibonda la reazione di Vagnati, tra un “testa di c…” un “non fare il fenomeno” e un “testa di m…”. Poi a un certo punto, anche una frase criptica: “Abbi rispetto nei riguardi di chi difende sempre da quel testa di c…”. Con chi ce l’aveva Vagnati? Di sicuro è un momento che definirlo difficile per il Toro è un eufemismo. La lite ha sfiorato anche il contatto fisico, prima che qualcuno provvedesse a dividere Juric e Vagnati. Di sicuro un momento difficilissimo nel bel mezzo del ritiro granata nel mercato aperto.

Torino – Furibonda lite Juric-Vagnati (ovviamente arriveranno le smentite di rito) Allenatore su tutte le furie @tvdellosport @AlfredoPedulla @Glongari — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 27, 2022

Foto: twitter Sportitalia