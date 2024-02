Vagnati: “Juric è sempre il solito guerriero. Non è il momento di parlare di un Torino con o senza di lui”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha così parlato di Ivan Juric: “L’obiettivo è cercare l’Europa o senza Juric bisogna trovare nuovi mattoni?Non mi piace questa domanda, non è il momento di parlare di con o senza Juric. Parliamo del Lecce, le ultime due gare ci hanno lasciato dispiacere per i risultati: per migliorarsi, bisogna vincere più partite possibili. Il focus deve essere tutto su questa stagione, ogni goccia di sudore, e abbiamo una squadra che può fare buoni risultati. Pensiamo a questo, al futuro si vedrà e siamo pronti a tutto”.

Poi ha proseguito: “La squadra ha fame e voglia, vuole crescere e cercare di arrivare a un obiettivo che non centriamo da qualche anno. E’ un messaggio che ha colpito, ha dato più impulso: tutti i giorni vediamo come lavorano e la voglia del mister di alzare il livello. I risultati lo diranno, ma il messaggio è arrivato e la squadra ha voglia di vincere. Non è retorica. Stiamo cercando di ottenere un obiettivo, la squadra ha fame di arrivare a questo obiettivo importante. Ora non si parla di successore o rinnovo, non dobbiamo pensare a cosa potrà accadere. Dobbiamo fare il massimo per fare più punti possibili. Non dirò mai una roba diversa, altrimenti come mi presento in spogliatoio e che messaggio mando alla squadra? Dobbiamo migliorarci ogni domenica”.

Infine, su Juric: “Se è cambiato? Io lo vedo sempre bello carico, anche in allenamento. Ha voglia di far crescere i ragazzi, vuole il massimo da tutti ed è sempre lo stesso. Oggettivamente magari in conferenza stampa ha un’attitudine diversa, ma l’ultima volta ha fatto una conferenza atipica. Ivan è sempre carico, non vedo grandi differenze rispetto a prima: è sempre il solito guerriero”.

Foto: Instagram ufficiale Vagnati