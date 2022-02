Vagnati (DT Torino): “Belotti? Sorride e sta bene. Vedremo per il futuro”

Conferenza stampa del Direttore Tecnico del Torino, Davide Vagnati. Ecco alcuni passaggi: “Pellegri lo conosciamo, è un calciatore di qualità ma è stato franto dai tanti infortuni. Ma è arrivato qui molto motivato. Ricci è un ragazzo con grandi potenziali ma che arriva in una piazza importante. Volevamo fare qualcosa per il futuro per cui abbiamo preso ragazzi giovani. Sono uno molto autocritico, sono soddisfatto per il cambio generazionale ma penso già a cosa bisognerà fare in futuro per migliorare ancora. Bremer è un giocatore importante, sta avendo numeri da grande calciatore e meritava il rinnovo. Ho visto in lui grande abnegazione, a fine allenamento va ancora in palestra e il suo lavoro ha pagato. È umile, ciò che sta ottenendo e che otterrà è tutto meritato. Belotti ha avuto un problema muscolare importante, ogni giorno le dinamiche possono cambiare. L’ho visto sereno e sorridente. Sappiamo la sua importanza, speriamo che stia bene. E poi vedremo cosa ci aspetterà in futuro.”

