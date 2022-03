Vagnati (ds Torino): “Era rigore tutta la vita. Guida mi ha detto che aspettava la chiamata del Var”

Tanta rabbia in casa Torino per il rigore non concesso da Guida e dal Var per un fallo di Ranocchia in area di rigore. Queste le parole del ds Vagnati a Dazn: “Non dare un rigore del genere è un errore. Anzi sono due. Il primo perché l’arbitro non lo dà nonostante sia solare e poi il secondo è del VAR che non lo vede. Sinceramente non mi capacito di cosa sia successo. Nel secondo tempo sono andato da Guida e mi ha detto che aspettava la chiamata del Var. Se non è stato richiamato dal VAR mi ha detto che vuol dire che era stata presa la scelta giusta”.

