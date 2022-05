Vagnati: “Belotti resterà? Ha il cuore granata. Ho sensazioni positive”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Dazn nel pre-gara contro la Roma, parlando anche del futuro di Andrea Belotti, attaccante in scadenza a giugno.

Queste le sue parole: “Belotti resterà? Non lo so, ne parleremo la prossima settimana. Siamo ottimisti nel senso che ancora non c’è stata una decisione definitiva. Sono ottimista di natura. Non voglio espormi, ma oggettivamente non avendo fatto nulla di definitivo penso che lui abbia il cuore granata, quindi le sensazioni sono positive”.

Su Bremer: “Ci sono state tante telefonate, oggi sarà premiato come miglior difensore della Serie A. Un grande riconoscimento per un grande uomo e un grande giocatore”.

Foto: Twitter Torino