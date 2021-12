Vagnati: “Belotti e Bremer con noi fino a giugno. Juric? Progetto a lungo termine”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così ai microfoni di Mediaset, a pochi attimi dal calcio d’inizio contro la Sampdoria:

“Stiamo facendo delle buone cose, però dobbiamo pensare a stasera e all’allenamento di domani, perché abbiamo margini di crescita e una squadra giovane. Poi mancano ancora delle partite prima della sosta quindi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare. La Coppa Italia è una competizione molto importante per la nostra storia e stasera giocano dei ragazzi che hanno dato tanto alla squadra anche se hanno giocato meno: durante la settimana si allenano bene, quindi anche per loro è una prova importante. Siamo fiduciosi”.

Il futuro di Belotti?

“Abbiamo ancora sei mesi di contratto, cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto per il Torino. Verso la fine del campionato ci parleremo e vedremo cosa fare in massima serenità, considerando il bene di tutti”

Puntate su Juric a lungo termine?

“Quando si parla di progetto, si parla di cercare di ottenere risultati a lungo termine perché per il Torino questo è un anno zero che implica sofferenza e costruzione. Siamo all’inizio e trarre conclusioni ora sarebbe superfluo. Ivan è un allenatore straordinario e siamo contenti che sia con noi. Insieme a lui sono sicuro che faremo delle buone cose nel presente e nel futuro”.

Bremer è molto richiesto?

“Al momento non c’è niente di concreto onestamente. È per noi un giocatore importante, penso di poter affermare che rimarrà con noi fino alla fine della stagione. È un anno importante, quello della sua consacrazione, perché sta facendo cose straordinarie. Pensiamo a finire il campionato poi vedremo a fine stagione”. Foto: Twitter Spal