Vada o non Vada? Nessuno l’ha visto a Terni, è ripartito dal Rubin

Valentin Vada e la Ternana: chi aveva annunciato pochi giorni l’arrivo del centrocampista svincolato, ha fatto un testacoda alla… Nico Gonzalez che lo scorso gennaio doveva andare al Leicester ma che poi è rimasto a Firenze. O alla Vranckx “affare in chiusura per la Viola”, quando invece è rimasto al Wolfsburg. Ma gli esempi potrebbero essere tantissimi, un’invenzione dietro l’altra: lo dicono i fatti, lo confermano gli amici degli amici. Di sicuro il famoso Vada, centrocampista svincolato ex Saragozza classe 1996, non aveva l’accordo con la Ternana e non ha svolto le visite pochi giorni fa, semplicemente perché ha già firmato per il Rubin. Vada stava valutando altre due o tre offerte, annunciare l’intesa prima del sì porta anche a questo. Soprattutto se la concorrenza è folta e agguerrita. Vada o non Vada alla Ternana? Semplicemente de Boer, da giorni e giorni a disposizione di Cristiano Lucarelli.

Foto: Instagram Ternana