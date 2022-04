Vacca saluta Zanetti: “Grazie a te sono rinato, mi hai dato possibilità che nessuno mi aveva concesso”

Antonio Vacca, centrocampista del Venezia, ha dedicato un messaggio imbevuto di emotività per Paolo Zanetti, ufficialmente esonerato dalla panchina dei lagunari: “Grazie a te sono rinato, mi hai dato possibilità che nessuno mi aveva concesso e che nessuno avrebbe mai pensato di darmi. Non hai realizzato solo il mio sogno, ma anche quello di mio nonno, di mio padre e di tutte le persone che mi vogliono bene. Più di qualche volta hai detto che io ti ho dato tanto, ma non sarà mai quanto quello che tu hai dato a me. Grazie Mister“.

Foto: Twitter Venezia