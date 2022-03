Vacca: “Ora conta il coraggio, si deve avere la percezione del pericolo. Henry? Sa di aver fatto una sciocchezza”

Antonio Junior Vacca, centrocampista del Venezia, quest’oggi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con lo Spezia. Quella del Picco, stando alle parole dell’ex Foggia, sarà una sfida da non sbagliare: “A questo punto della stagione conta tanto il coraggio, scendere in campo e mettere da parte tutte le ansie e le paure. Si deve avere la percezione del pericolo. Qualunque sarà il risultato manca tanto, altre otto. Dobbiamo giocare tutte queste ultime gare al massimo. La voglia di sopravvivere batte la voglia di vincere. Uscire dalla gara con lo Spezia con un risultato negativo potrebbe incidere tanto, soprattutto a livello psicologico. Dovremo mettere le componenti giuste, il coraggio e la voglia di vincere i duelli. Henry? Sa di aver fatto una sciocchezza, non tanto per quella partita ma per il fatto che non potrà esserci contro lo Spezia e per noi è una gara importante. È un ragazzo buono si sente in colpa e questa settimana anche se non ci sarà sabato sta spingendo tantissimo”.

FOTO: Twitter Venezia