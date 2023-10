Uscita infelice di Giuntoli: “L’acquisto di un calciatore è come una fidanzata”. Le scuse del ds della Juve

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli si scusa per “l’esempio infelice” fatto qualche giorno fa al Festival dello sport di Trento quando, parlando di calcio mercato, aveva detto: “quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi che sia quella giusta, ma quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira!”.

Le scuse del dirigente bianconero fatto parte di un servizio che andrà in onda martedì 31 ottobre, in prima serata nel programma ‘Le Iene’ su Italia1. “Ho fatto sicuramente un esempio infelice – ammette il ds bianconero ai microfoni delle Iene -, mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché – prosegue Giuntoli – credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere il maniera equa tutti i lavori che ci sono a fare. Io, in casa spesso cucino”. Lo riporta l’Ansa.

