USA, Pulisic e McKennie lasciano il ritiro della Nazionale

Weston McKennie e Cristian Pulisic sono già attesi in Italia. Dopo la vittoria per 2-0 contro Panama, il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha deciso di far rientrare i due calciatori nei rispettivi club. Per l’esterno del Milan si tratta di pura gestione delle energie, invece, McKennie è alle prese con dei problemi fisici che non gli hanno permesso di prendere parte all’ultima amichevole, e ora rientrerà a Torino per ulteriori valutazioni. Di seguito il comunicato: “Dopo la vittoria per 2-0 degli USA contro Panama nella prima partita sotto la guida del nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, cinque giocatori stanno lasciando il ritiro mentre la squadra si dirige a Guadalajara per un’amichevole in Messico. Nessun altro giocatore verrà aggiunto al roster.

Dopo aver giocato un numero significativo di minuti nell’ultimo mese per la nazionale statunitense e l’AC Milan, Christian Pulisic è stato rilasciato e riportato al suo club per la gestione del carico. Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno lievi infortuni e torneranno ai loro club per ulteriori valutazioni e cur

Foto: Instagram Pulisic