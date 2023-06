Usa-Messico ad alta tensione: risse e quattro espulsioni. Maglia strappata e rosso per McKennie

La rivalità storica tra USA e Messico si è manifestata in campo sin dal primo minuto con una gara tesissima. La partita è terminata con la vittoria per 3-0 degli uomini del commissario tecnico Callaghan, grazie alle reti Pulisic (doppietta) e Pepi. Ma dal 60′ in poi, sul risultato di 2-0 sono fioccati i primi cartellini gialli, poi la scintilla che ha fatto esplodere la rabbia americana in campo e sugli spalti dell’Allegiant Stadium, gremito all’inverosimile.

L’occasione per scatenare l’infero è arrivata su un bruttissimo fallo del difensore messicano Montes sul giovane trequartista Folarin Balogum: un calcio da dietro a colpire direttamente l’avversario che è costato il rosso diretto ma che ha fatto esplodere la reazione dei compagni di squadra. Una rissa che ha visto McKennie come protagonista: l’ex bianconero si è scagliato contro gli avversari alla ricerca di Montes e nella concitazione generale si è ritrovato con la maglia letteralmente strappata di dosso. Il match si è fermato per circa 5 minuti, con McKennie che, esaltato dal pubblico di casa, ha iniziato prima a irridere gli mostrando con le mani il numero due, come i gol segnati, poi a baciare platealmente la propria casacca. Gesti che gli sono costati, inevitabilmente, l’espulsione.

Riportata a fatica la calma in campo, mentre oramai sugli spalti la bagarre continuava nei confronti del Messico, contro i cui giocatori è continuato un fitto lancio di oggetti, si è provato a giocare di nuovo. Il tempo per gli Stati Uniti di segnare anche il terzo gol che è scoppiata di nuovo la bagarre tra i giocatori a seguito di un contestato fallo laterale: mani in faccia, spinte e nuove sfide tra giocatori. Così sono arrivati altri due rossi immediati, uno per parte a Dest e Arteaga (Messico), con la partita che si è conclusa 9 contro 9. E che ha visto, per la cronaca, gli Stati Uniti approdare alla finalissima dove sfideranno il Canada (che ha avuto la meglio su Panama) il prossimo 19 giugno.

Foto: Instagram McKennie