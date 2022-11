USA in ansia per Pulisic. Il giocatore è in ospedale dopo lo scontro che lo ha costretto ad uscire dal match contro l’Iran

La Nazionale degli Stati Uniti è in ansia per le condiozioni di Christian Pulisic attaccante del Chelsea, match winner contro l’Iran. L’attaccante, dopo lo scontro con il portiere iraniano Alireza Beiranvan, è stato sostituito nell’intervallo, ed è stato trasportato in ospedale per esami approfonditi all’addome e non è ancora chiaro se riuscirà o meno a recuperare per la sfida degli ottavi contro l’Olanda.

Foto: twitter Champions