Nella notte l’Inter Miami ha perso la finale di Us Open Cup per 2-1, con lo Houston Dynamo che ha portato a casa la più antica competizione degli Stati Uniti. Orfana di Messi e Jordi Alba, l’Inter Miami è andato sotto per 2-0 con i gol di Dorsey e Bassi, accorciando le distanze con l’ex Torino Josef Martinez in pieno recupero. E’ terminata dunque 2-1 la finale.

Foto: Pagina Facebook Inter Miami FC