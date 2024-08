Uruguay, piovono squalifiche della Conmebol sugli episodi avvenuti durante la semifinale di Copa America

La Confederazione sudamericana ha reagito con grande severità sugli episodi avvenuti al termine di Colombia–Uruguay. Al fischio finale, alcuni tifosi colombiani erano entrati nel settore riservato alle famiglie dei calciatori uruguagi, corsi poi immediatamente in tribuna per difendere i propri cari. Fra questi, vi era anche Darwin Núñez, che ha colpito un supporter colombiano con un pugno. Per l’attaccante è scattata una squalifica di ben 5 giornate, accompagnata da una multa di circa 18mila euro. Puniti, oltre all’attaccante del Liverpool, anche Bentancur (4 turni di stop) e altri 9 calciatori de La Celeste con 3 giornate (Olivera, Araújo, Giménez, Cáceres, Viña, Emiliano Martínez, Rodríguez, Pellistri e Santiago Mele).

Foto: Instagram Uruguay