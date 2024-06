Uruguay, i convocati per la Copa America: c’è Suarez

Il Ct Marcelo Bielsa ha sciolto le riserve e diramato i convocati dell’Uruguay per la Copa America che prenderà a breve il via. Tra i convocati vi è anche Luis Suarez, ex Liverpool e Barcellona che a 37 anni potrebbe scrivere un’altra pagina di storia con la Celeste dopo 68 reti in 138 presenze. Ecco le scelte del ct:

Portieri: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Junior de Barranquilla), Franco Israel (Sporting Lisbona);

Difensori: Ronald Araujo (Barcellona), José Maria Giménez (Atletico Madrid), Nicolas Marichal (Dinamo Mosca), Matias Vina (Flamengo), Lucas Olaza (Krasnodar), Mathias Olivera (Napoli), Sebastián Caceres (America), Guillermo Varela (Flamengo);

Centrocampisti: Nahitan Nández (Cagliari), Manuel Ugarte (París Saint Germain), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martinez (Midtjylland), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo);

Attaccanti: Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Brian Rodríguez (America), Brian Ocampo (Cadice), Facundo Pellistri (Granada), Maximiliano Araujo (Toluca), Cristian Olivera (Los Angeles FC), Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Inter Miami).

