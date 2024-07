Uruguay-Colombia, folle rissa tra giocatori e tifosi nel finale

La Colombia si è qualificata per la finale di Copa America, battendo nella notte l’Uruguay con il risultato di 1-0, e ora affronterà l’Argentina di Leo Messi. Oltre al risultato storico raggiunto dalla nazionale colombiana, a far notizia è quanto accaduto dopo il triplice fischio, con alcuni giocatori dell’Uruguay che sono saliti sugli spalti per difendere le proprie famiglie dal comportamento di alcuni tifosi colombiani, forse anche ubriachi. A raccontare l’accaduto è stato proprio il capitano dell’Uruguay Jose Maria Gimenez, in un’intervista a bordo campo ai microfoni di ‘TycSports’: “Fate attenzione, le famiglie sono in tribuna, questo è un disastro, le nostre famiglie sono in pericolo ed è sempre la stessa storia. Abbiamo dovuto portare fuori i nostri cari, con i neonati, non c’era la polizia… Spero che stiano un po’ più attenti”.

Foto: twitter Copa America