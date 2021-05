Ursino, ds Crotone: “Luperto e Ounas torneranno a Napoli. Simy e Messias? Meritano grandi palcoscenici”

“Siamo retrocessi perché ci è mancata la spinta del pubblico e perché abbiamo subito troppi gol. Abbiamo messo in mostra tanti talenti. Su Simy ci hanno già chiesto la disponibilità a trattare. Anche Messias è pronto per grandi palcoscenici. Luperto e Ounas torneranno a Napoli”. Sono le parole ai microfoni di Radio Crc del direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino. “E’ un peccato retrocedere, avevamo le qualità per lottare per la salvezza sino alla fine. Adesso se la giocano Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina. Credo che il Benevento abbia qualcosa in meno rispetto alle altre”.

Nonostante la retrocessione in B insieme al Parma, il Crotone ha messo in mostra tanti buoni giocatori. “Abbiamo già in piedi discorsi per Simy, anche Messias può ambire a grandi palcoscenici. Luperto e Ounas hanno confermato le loro grandi qualità. A fine stagione torneranno a Napoli”.

Infine un commento su Serse Cosmi. “Cosmi ha lavorato bene – ha detto Ursino a Radio Crc – non abbiamo ancora deciso il futuro della panchina, perché il presidente Vrenna non l’ha ancora convocato. Aspettiamo di giocare le ultime quattro gare di campionato e poi inizieremo a programmare il futuro”.

Foto: sito Crotone