Ursino, ds Crotone: “In estate avevamo pensato a Pirlo per la panchina”

Il ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di stasera contro la Juventus: “Pirlo? Era un’idea quando è andato all’Under23 della Juventus, se Giovanni (Stroppa, ndr) fosse andato via… Era un’opzione, per noi era un profilo importante. Ne avevo già parlato con il Presidente, era una situazione che ci andava bene, ma siamo contentissimi del nostro tecnico. Per me è un predestinato, diventerà ancora più grande dopo un anno. Non dico di gavetta, ma esperienza”.