Uriarte (pres. Athletic): “Voci su Nico Williams al Barcellona? È una questione alla quale non do più peso”

Il presidente dell’Athletic Club, Jon Uriarte, ha allontanato il suo club dal conflitto che sta vivendo il Barcellona con La Liga e la RFEF riguardo l’iscrizione di Dani Olmo e Pau Víctor per poter disputare la seconda parte della stagione 2024/25. In conferenza stampa tenutasi nell’hotel del club basco, dove si prepara per la semifinale della Supercoppa di Spagna, proprio contro il Barça, Uriarte ha negato che l’Athletic Club sia uno degli istigatori, insieme all’Atlético Madrid e al Siviglia, del movimento che puntata a impedire al Barça di iscrivere nuovamente Dani Olmo e Pau Víctor. “Non so da dove provengano queste informazioni, ciò che riguarda le iscrizioni del Barcellona è una questione tra La Liga e la Federazione, e che di conseguenxa non ci tocca. Noi, quando abbiamo avuto dei dubbi, abbiamo consultato la normativa, con l’obiettivo di chiarirla“, ha spiegato il dirigente rojiblanco, che ha aggiunto: “L’Athletic non fa parte di alcun fronte comune, la normativa è la stessa per tutti. Il sentimento è comune, che le regole sono uguali per tutti in tutte le competizioni”.

Jon Uriarte ha parlato anche dell’interesse del Barcellona per Williams: “È una questione alla quale non do più peso. Nico è un giocatore importante per noi, è uscito dalla nostra cantera e fa parte della prima squadra”, riporta Sport.

Foto: Nico Williams Instagram