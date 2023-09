Uriarte (pres. Athletic): “Laporte? Non potevo entrare in una guerra con un club arabo”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente dell’Athletic, Jon Uriarte ha spiegato la trattativa poi sfumata per Aymeric Laporte: “Nonostante fossimo disposti a fare un grande sforzo, il giocatore ha deciso di andare lì. Credo che se questa squadra non fosse arrivata, il giocatore sarebbe con noi oggi”.

Foto: Twitter Al Nassr