Urbanski: “Giocare in Champions comporta emozioni inspiegabili. Il ruolo? Mi piace agire più vicino alla porta”

Kacper Urbanski, centrocampista del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Vicenzo Italiano nel pre partita di Bologna-Monaco.

Ecco le sue parole: “E’ bellissimo giocare in Champions. E’ la mia prima volta e queste sono emozioni inspiegabili. Non mi posso fermare qui, continuo a lavorare per ottenere sempre il massimo”.

Cosa significa giocare a fianco di Remo Freuler? “Remo ha tanta esperienza. Giocare vicino a lui da fiducia perché mette sempre tanta qualità in campo”

In quale posizione in campo ti trovi meglio? “Le mie posizioni secondo me sono trequartista e mezzala ma cerco di dare sempre il massimo ovunque mi metta il mister. Mi piace però giocare più vicino alla porta”.

Foto: sito Bologna