Urbanski: “A Bologna sto bene, mi diverto. Zielisnki? Gran giocatore, sottovalutato”

Intervistato da TVP Sport, Kacper Urbański, direttamente dal ritiro della Polonia ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato anche i suoi primi passi al Bologna, dove nell’ultimo periodo è riuscito a imporsi tra i titolari: “Non ho mai avuto problemi con il lavoro. Sono sempre stato un gran lavoratore e lo sono ancora. Non era come se non avessi i piedi per terra, ma già prima di arrivare al Bologna sapevo il mio valore. Sono venuto qui e sapevo cosa volevo. Quando qualcosa non mi piaceva non avevo problemi a dirlo. A Bologna sto bene, mi diverto e voglio continuare così”.

Il centrocampista polacco del Bologna, ha parlato del capitano della Polonia nonché centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski: “Penso che sia un giocatore sottovalutato in quanto la gente non vede il suo lavoro in allenamento. Usa praticamente allo stesso modo il piede destro e il sinistro, ha equilibrio, velocità nei primi metri, impatto e visione di gioco. Penso che sia un centrocampista centrale completo”.

Foto: Instagram Bologna