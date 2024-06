Upamecano sul futuro: “Vedremo, vedremo. Sono totalmente concentrato sull’Europeo”

Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco e della Nazionale Francese, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe: diversi gli argomenti trattati, tra cui anche il suo futuro. Ecco le sue parole:

“All’inizio della stagione è andata bene. Nella seconda parte è stato più complicato, con le mie due espulsioni: a febbraio, contro la Lazio in Champions e poi contro il Bochum in Campionato. Successivamente non ho giocato più. Era una situazione complessa, ma non mi sono mai arreso. Ho continuato a lavorare per essere nuovamente convocato nella squadra francese”. Sul timore che la chiamata potesse non arrivare: “Non temevo, ma dovevo mantenermi in forma. Ho continuato a lavorare, nonostante i minuti in campo fossero pochi, cercando di capire quali errori non avrei dovuto fare. L’allenatore ha fatto le sue scelte, dobbiamo accettarle”. Sul futuro: “Vedremo, vedremo. È uno dei club più grandi d’Europa. Non ho ancora discusso con i miei leader, sono totalmente concentrato sull’Europeo. Successivamente, avremo una discussione. Potrebbe avere un ruolo la presenza di Vincent Kompany in panchina? È un difensore che mi è piaciuto molto, a per il momento non ho avuto una discussione con lui”

Foto: instagram Upamecano