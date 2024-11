Upamecano: “Non dimentichiamo ciò che Mbappé ha fatto per la Francia, manca un po’ di riconoscimento nei suoi confronti”

Questo martedì, in conferenza stampa, Dayot Upamecano ha parlato dell’assenza di Kylian Mbappé e del suo futuro come capitano della Francia, esprimendo il suo sostegno all’attaccante del Real Madrid:

“Non c’è alcuna preoccupazione. Non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto per la Francia. Ci manca un po’ di riconoscimento nei suoi confronti. Spero di rivederlo molto presto. Non dobbiamo dimenticare che lui è il nostro capitano. È molto importante per noi. È un grande giocatore, un amico. So di cosa è capace e spero che prenda il suo posto quando tornerà”.

Foto: Instagram Upamecano