Upamecano: “Nessuna demotivazione con Gibilterra, scenderemo in campo per vincere. Zaïre-Emery? È incredibile”

Il difensore della Francia Dayot Upamecano ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro Gibilterra. Ecco una parte delle sue parole:

Sulla possibile poca motivazione contro Gibilterra:

“No, vogliamo vincere tutte le partite. Abbiamo ancora due gare, siamo già qualificati, ma andremo a Nizza per i tre punti”.

Sull’essere testa di serie all’Europeo:

“Naturalmente è importante per noi. Deschamps ci ha mandato un messaggio chiaro, andremo in campo come se non ci fossimo ancora qualificati”.