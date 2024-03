Upamecano: “Futuro? Voglio restare al Bayern. Ho un contratto fino al 2026 e sto bene qui”

Nonostante la stagione non altisonante, ha le idee chiare su quale sarà il proprio futuro Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco. Il centrale francese dei bavaresi, arrivato dal RB Lipsia nel 2021 per oltre 40 milioni di euro, ha così parlato ai taccuini della rivista tedesca Kicker: “Ho un contratto fino al 2026 e sto bene qui, non penso per nulla ad andare via. Voglio restare qui al Bayern e continuerò a lavorare per questo obiettivo.”

Foto: sito Fédération française de football