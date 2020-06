Unzué shock: “Ho la SLA. Questa malattia è poco conosciuta in Spagna e non c’è cura”

Annuncio shock di Juan Carlos Unzué, ex-portiere di Siviglia e Barcellona ed ex-allenatore di Racing Sanrander, Celta Vigo e Girona, con un passato anche nello staff di Luis Enrique al Barça: “Voglio rendere noto il mio stato di salute. Lo scorso febbraio, il dottor Povedano ha confermato la diagnosi che avevo già dalla scorsa estate: ho la SLA. Non c’è una cura ad eccezione di alcuni medicinali che aiutano la progressione della malattia. L’altro motivo per il quale ho deciso di raccontare la mia situazione è perché mi sono accorto di come questa malattia abbia poca visibilità in Spagna e pochissime risorse economiche sulle quali basare la ricerca”.