Un’umiliazione Real: grande Ajax, 4-1 al Bernabeu e accesso ai quarti

Clamoroso al Bernabeu. Il Real capitola tra le mura amiche e saluta la Champions League agli ottavi di finale. A Madrid fa festa un grande Ajax, che umilia i blancos con un roboante 4-1 e ribalta la sconfitta di misura dell’andata. Olandesi in vantaggio già al 7′ con Ziyech, poi al 18′ arriva il raddoppio firmato Neres, ma in entrambi i casi è decisivo Tadic con due assist al bacio. Al 62′ il serbo si mette in proprio e buca Courtois con un bolide dalla distanza. Poco dopo Asensio riaccende le flebili speranze degli uomini di Solari, spente però definitivamente dal poker di Schone (magistrale punizione sotto l’incrocio). L’Ajax stende a domicilio il Real 4-1 e vola ai quarti di Champions, per le Merengues è notte fonda.

Foto: Twitter ufficiale Ajax