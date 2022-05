Un’ottima Salernitana raggiunta da Pasalic nel finale: 1-1

È terminato pochi istanti fa il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A tra Atalanta e Salernitana, che ha visto le due squadre pareggiare per 1-1. Grande amaro in bocca per i granata, raggiunti solo al 90′ dopo un’ottima prova.

Partita molto divertente con diverse conclusioni da una parte e dall’altra. A sbloccare il risultato ci ha pensato Ederson al 27′. Verdi batte una punizione e dopo una serie di rimpalli Djuric fa sponda per il brasiliano, bravo a battere Musso. Alla ripresa Gasperini mette mano alla panchina. Palomino al 51′ ci prova di testa, ma il suo tiro finisce a lato. Un giro di lancette dopo è Coulibaly a impegnare Musso. Maehle ci prova poi in due tentativi, ma Sepe dice no. Gli assalti della Dea vengono premiati all’88’, con Pasalic bravo a partire sul filo del fuorigioco su un’invenzione di Malinovskyi e battere con un diagonale Sepe.

La squadra di Nicola resta così al terzultimo posto, ma si porta a -2 dal Cagliari e con una partita da recuperare col Venezia (il 5 maggio alle 18.00). Fondamentale sarà poi lo scontro diretto col Cagliari dell’Arechi di domenica prossima. I bergamaschi raggiungono invece la Fiorentina al settimo posto e restano a meno tre dal duo romano al quinto posto.

Questa la classifica nei bassifondi:

Sampdoria 33

Spezia 33

Cagliari 28

Salernitana 26

Genoa 25

Venezia 22

FOTO: Twitter Atalanta