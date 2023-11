Un’occasione per lo Slavia, zero tiri per la Roma: parità all’intervallo (0-0)

Termina in parità la prima frazione di gioco tra lo Slavia Praga e Roma. Primo tempo privo di grandi occasioni da gol, soprattutto per i giallorossi praticamente inesistenti in fase offensiva: zero tiri fatti, zero calci d’angolo. In 45′ un solo episodio degno di nota con Chytil che si ritrova il pallone a pochi metri dalla porta ma manda alto. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Roma