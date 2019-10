United, tegola Pogba. Solskjaer: “Starà fuori almeno fino a dicembre”

Il Manchester United dovrà fare a meno di Paul Pogba almeno fino a dicembre. Ad annunciarlo è il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto così in conferenza stampa: “Non credo che lo vedremo in campo prima di dicembre, dovrà star fuori per un po’. Ha bisogno di tempo per recuperare pienamente, certamente non ci sarà almeno fino alla gara dopo la sosta contro lo Sheffield. Ma più realisticamente fino a dicembre. Che tipo di problema ha? Non sono un dottore, ma la sua caviglia ha una lesione che ha bisogno di tempo per guarire”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United