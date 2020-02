United, parla Pogba: “Gli infortuni possono capitare, l’obiettivo è tornare sempre più forti”

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato in merito al suo problema fisico al canale YouTube ufficiale dei fratelli Klitschko: “Gli infortuni capitano, devi farti trovare pronto. Può essere grave, ma può essere anche un lieve infortunio. La cosa più importante è tornare e non avere ricadute. E tornare più forte di prima. Bisogna stare attenti a non essere precipitosi, tornare in campo quando è il momento ed essere migliore di quando lo hai lasciato. Questo è il mio pensiero. Si possono evitare gli infortuni nel calcio? L’infortunio che ho avuto io non si può evitare, perché ho subito un tackle da dietro e mi sono fatto male. Alcuni problemi però si possono evitare, quelli muscolari in particolare, possono essere causati da una cattiva nutrizione o riposo, o magari troppo allenamento”.

Foto: Marca