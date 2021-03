United, Maguire: “Il Milan è una squadra forte, sarà una partita difficile”

Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, ha parlato in vista della sfida di Europa League contro il Milan, ammettendo che da ragazzino seguiva con particolare attenzione i rossoneri per i quali nutre molto rispetto: “Da ragazzo seguivo sempre il Milan, che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo esaltati. Sarà una sfida emozionante. Sappiamo che il Milan è forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunque sarà una gara difficile“.

Una sfida che gli metterà difronte l’ex compagno Diogo Dalot, oggi in prestito al Milan proprio dallo United: “Diogo è in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito“.

Foto: Metro