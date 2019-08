United, senti Maguire: “Grande inizio per me e la squadra, abbiamo dominato il Chelsea”

Harry Maguire, nuovo difensore del Manchester United, ha così parlato dopo il successo di oggi per 4-0 contro il Chelsea: “Grande inizio per me e la squadra. Nel primo tempo abbiamo concesso troppe occasioni con qualche distrazione, ma nel secondo tempo abbiamo preso il controllo dominando il Chelsea e siamo riusciti a ottenere i tre punti. Forse eravamo un po’ nervosi per l’esordio, anche se siamo riusciti a creare con qualche ripartenza. I nostri attaccanti sono sempre molto pericolosi e ci prendiamo la buona prestazione con il clean sheet”.

Foto: Manchester United Twitter