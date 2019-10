United, Maguire alza la voce con i tifosi: “Basta critiche! Giudicateci tra cinque anni”

Harry Maguire, nuovo e costoso acquisto del Manchester United, ha parlato del momento non esaltante (peggior inizio degli ultimi 30 anni) della squadra sulle pagine del sito ufficiale: “È un progetto a lungo termine. Devo essere giudicato, così come tutta la squadra, tra 5-6 anni, non ora. Basta critiche! Sono fiducioso che in questo arco di tempo riusciremo a vincere qualcosa e che vivremo tanti momenti da ricordare. Dobbiamo pensare a migliorare come squadra, non solo individualmente. Se ci riusciremo, avrò vinto anche io”.

Foto: Metro