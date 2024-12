United-Everton, Mazraoui rifiuta di indossare la giacca pro LGBTQ+. La squadra lo segue nella scelta

Negli ultimi due anni, alle squadre di Premier è stato chiesto di sostenere la comunità LGBTQ+ nel periodo Rainbow Laces. In occasione della sfida contro l’Everton, i giocatori del Manchester United sarebbero dovuti scendere in campo nel pre partita con una giacca Adidas speciale, a sostegno dei diritti. Ma il giocatore marocchino Mazraoui ha deciso di non aderire all’iniziativa, per via della sua fede musulmana. Per evitare che il rifiuto del difensore emergesse come un gesto isolato, tutta la squadra ha deciso di scendere in campo senza la giacca commemorativa, creando polemiche e critiche verso il club. Secondo quanto riporta The Athletic, parte dello spogliatoio dei Red Devils non avrebbe preso di buon grado la scelta collettiva dello spogliatoio.

Foto: Instagram Manchester United