United, Casemiro cade a picco nelle gerarchie di Amorim: il brasiliano medita sul futuro

Dal suo arrivo al Manchester United, Ruben Amorim ha provato a rimettere a posto le cose e ridonare un’identità alla squadra. Operazione in parte riuscita, date le vittorie e il nuovo entusiasmo che si respira in casa Red Devils. Ma la sconfitta di giovedì in Coppa contro il Tottenham ha frenato i sogni di gloria della squadra, e ha generato alcune discussioni riguardanti i minuti in campo di Casemiro. Il brasiliano, da tempo in bilico all’interno del club, si è ritrovato ancora una volta relegato in panchina. Nelle gerarchie di Amorim, l’ex Real è sotto Ugarte (giovane che si sta imponendo nel centrocampo degli inglesi), Kobbie Mainoo e Eriksen, che contro la sua ex squadra è partito titolare nella mediana a due ideata dal portoghese. Con un contratto in scadenza nel 2026, il 32enne potrebbe iniziare a fare dei calcoli sul proprio futuro e ad oggi, per il club di Manchester, non è di certo un incedibile.

Foto: Instagram Casemiro