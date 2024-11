Union Clodiense, rinnovata la fiducia al D.S Cavagnis e all’allenatore Andreucci. Il comunicato

La Società Union Clodiense, dopo un’attenta analisi della situazione venuta a crearsi in conseguenza degli ultimi risultati sportivi, rinnova piena fiducia nell’operato del Direttore Sportivo Alberto Cavagnis, dell’allenatore Antonio Andreucci e dello staff e nella squadra, con la consapevolezza che attraverso la coesione, il lavoro e la forza del gruppo, si potrà superare questo momento delicato. La Proprietà ringrazia i tifosi granata per non aver mai fatto mancare il proprio sostegno nei confronti della squadra, con la certezza di averli a fianco dell’Union Clodiense sino alla fine del campionato. Il progetto è stato fatto insieme alla città di Chioggia a cui si rinnova l’appello a rispondere attraverso il sostegno concreto alla Società.

Foto: Union Clodiense Instagram