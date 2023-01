Union Berlino, sfuma Isco. Il ds Ruhnert: “Superati i limiti rispetto gli accordi iniziali”

Salta il trasferimento di Isco all’Union Berlino. Lo spagnolo, che ha rescisso il suo contratto col Siviglia poche settimane fa, non si unirà al club tedesco, attualmente secondo in classifica in Bundesliga. Il colpo di scena è stato causato dalle nuove pretese economiche del fantasista spagnolo, differenti da quelle inizialmente pattuite. Di seguito le parole di Oliver Ruhnert, direttore sportivo dell’Union Berlino: “Ci sarebbe piaciuto avere Isco, ma ci sono limiti che oggi sono stati superati rispetto agli accordi iniziali. Il trasferimento non si farà”.

