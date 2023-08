Union Berlino, Bonucci è arrivato in città

Leonardo Bonucci si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Union Berlino. Il difensore italiano è arrivato in questi minuti a Berlino, dove ben presto inizierà la sua avventura in Germania. La Juve lo libera, rispetto al contratto in scadenza superiore ai 9 milioni lordi – premi compresi – contribuirà per 3,5 milioni lordi. Il resto lo metterà l’Union, magari aggiungendo qualcosa. Bonucci saluta l’Italia e va in Bundesliga.

Foto: Instagram Juventus