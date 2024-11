Ungheria, malore per Szalai. Il CT Rossi rassicura: “Non è in pericolo”

Momento delicato nel corso di Olanda-Ungheria, nel primo tempo, Adam Szalai, ex calciatore magiaro, entrato a far parte dello staff del CT Rossi, è collassato in panchina. Il tecnico è stato trasportato in ospedale e la gara è stata sospesa per 10 minuti.

Al termine della sfida, lo stesso Rossi ha confermato a M4Sport di non avere molte notizie, ma di sapere che sta bene: “Tutto quello che so è che è cosciente, in grado di parlare, ho sentito che non c’è alcun pericolo nei suoi confronti. Gli auguriamo il meglio”.

Rossi non ha saputo dire cosa sia successo esattamente a Szalai, ha rivelato che non c’erano segni di quanto accaduto. Poi ha spiegato: “Gli arbitri ci hanno chiesto se volevamo continuare, io ho detto ai giocatori che la decisione era loro. Tennero un consiglio e decisero di continuare. Dopodiché è arrivato subito il rigore e il nostro destino è diventato molto più difficile”.