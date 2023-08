Under si presenta: “Ho parlato molto con Dzeko. Felice di essere qui”

Cengiz Under, nuovo acquisto del Fenerbahce, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono felice e orgoglioso di essere qui dopo tanti sforzi. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni e di scendere in campo. Ho parlato con Edin Dzeko, che mi ha detto subito: ‘Quando vieni?’ Gli ho risposto che dovevamo essere un po’ più pazienti e poi abbiamo parlato ancora. Appena sono arrivato qui i tifosi sono stati con me e non posso che ringraziare tutti loro. Sono molto felice, sono molto felice di indossare questa maglia”.

Foto: Twitter Fenerbahce