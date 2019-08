Under: “Ringrazio la Roma per il rinnovo. Sono affezionato a questa città”

Dopo aver rinnovato il contratto con la Roma fino al 2023, Cengiz Under ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali tematici della società giallorossa. Queste le sue parole: “Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. È un momento davvero felice per me. Ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma”.

Foto: Twitter Roma