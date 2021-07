Under, le prime parole da giocatore del Marsiglia: “Ci divertiremo tantissimo”

Prime parole da giocatore del Marsiglia che esprimono enorme carica per Cengiz Under, pubblicate tramite il profilo personale Twitter: “Ciao alla più bella città di Francia, un saluto ai tifosi del Marsiglia. Ci divertiremo tantissimo…”

Salut, la plus belle ville de 🇫🇷, salut Les Olympiens.

Nous nous amuserons tellement… 😎 #DroitAuBut

Hello, the most beautiful city of 🇫🇷, hello Olympians. We will have so much fun… 😎#DroitAuBut https://t.co/PmfquEV1Dg

— Cengiz Ünder (@cengizunder) July 4, 2021